لماذا تراجعت صربيا عن نقل سفارتها للقدس؟

المستقلة /- أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش عن عدم ثقته بجدوى تنفيذ التزامه بالمهلة التي حددتها اتفاقية مع واشنطن لنقل سفارة صربيا في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس أمس الخميس.وقال فوسيتش، إن “صربيا فقط هي التي تقرر متى وما إذا كانت ستنقل سفارتها إلى القدس بما يتماشى مع القانون الدولي ومصالحها الوطنية”.

وأضاف “إسرائيل اعترفت بكوسوفو، ونحن نتحدث مع الأمريكيين والاتحاد الأوروبي، وسوف نتخذ قرارات في المستقبل بهذا الشأن، مع احترام الصداقة مع إسرائيل، ولكن أيضا نحن نحترم أنفسنا”.ووقعت صربيا في أيلول من عام 2020، اتفاقا تطبيعا اقتصاديا مع إسرائيل في واشنطن تحت رعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وجاء في البند السادس عشر منه أن بلغراد العاصمة الصربية توافق على فتح مكتب لغرفة التجارة ومكتب حكومي في القدس في 20 أيلول 2020، ونقل السفارة إلى القدس بحلول 1 تموز 2021″.واعترفت دولة الكيان الإسرائيلي في آذار 2021، بجمهورية كوسوفو، التي أعلنت انفصالها عن صربيا من طرف واحد، وفتحت بعد ذلك سفارة لها في القدس، بموجب ذات الاتفاق الموقع في الولايات المتحدة الأمريكية.

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