لماذا تأخر العمل بملعب “الناصرية”؟

المستقلة/- أكدت دائرة شباب ورياضة ذي قار، السبت، أن ملعب الناصرية الأولمبي لا يزال متعثرا من قبل الشركة المنفذة.

ويأتي ذلك بسبب تحديد نسب الاندثار بالمشروع، والذي تطالب به الشركة إثر توقف العمل نتيجة عدم صرف المستحقات المالية لها.

وقال مدير شباب ورياضة ذي قار مهند السهلاني في حديث إذاعيإن وفدا من ذي قار سيزور وزارة الشباب والرياضة للتباحث حول إعادة العمل بمشروع ملعب الناصرية الأولمبي المتعثر”.

وأضاف: “المشروع الذي انطلق العمل به عام 2012 يواجه خلافا بين وزارة الشباب والشركة المنفذة للمشروع، حول صرف المستحقات المالية لنسب الاندثار والتي تداعي الشركة بصرفها قبل استئناف العمل بالمشروع، فيما تطالب الوزارة بصرف المبالغ بعد التنفيذ”.