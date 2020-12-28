لماذا أعلنت عائلة مخرج “سبونج بوب” عن وفاته بعد 6 أيام ؟

المستقلة/ منى شعلان/ رحل عن عالمنا تاك تاكر، الذى عمل كرسام رسوم متحركة ومخرج لكل من “سبونج بوب” و”هيا آرنولد”، عن عمر ناهز الـ59 عاما.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن تاكر توفي يوم 22 ديسمبر، ولم تكشف أسرة المخرج الراحل عن سبب وفاته بل اكتفوا فقط بالإعلان عن وفاته بعد 6 أيام من رحيله.

وأوضحت عائلة مخرج سبونج بوب، أسباب تأجيل الإفصاح عن خبر الوفاة، إتباعًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتزامهم بالتباعد الاجتماعي.

وأعلنت عائلة تاكر النبأ الحزين على صفحتها الشخصية على فيسبوك، حيث قالت في منشور: “بقلب مثقل ومكسور، نعلن وفاة تاكر، الأب والزوج والابن والأخ والعم”.

وأضافت: “نعلم أنه كان محبوبا من قبل كل من التقى بهم، بدلا من الزيارات، إذا كانت لديك ذكريات عن تاك وترغب في مشاركتها معنا، فستكون العائلة ممتنة للغاية لقراءتها”.

واشتغل تاكر على مجموعة كبيرة من الرسوم المتحركة، بما فيها “Pinocchio” و”Emperor of the Night” و”The Simpsons”، إلى جانب “SpongeBob” و”Hey Arnold”.

وكان يعمل مؤخرا على فيلم “Bob’s Burgers”، الذي هو قيد الإنتاج حاليا.