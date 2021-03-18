لماذا أخرج ألبرت أينشتاين لسانه لمصور؟.. صورة سعرها 74 ألف دولار

المستقلة/- مر 70 عامًا منذ أن أخرج الفيزيائي العبقري لسانه للمراسلين، وهي الصورة التي تحولت إلى أيقونة.

وتعود تفاصيل القصة إلى يوم 14 آذار 1951، وهو اليوم الذي بلغ فيه ألبرت أينشتاين 72 عامًا.

وكان الفيزيائي الشهير، المولود في أولم بألمانيا، يعيش بالفعل في الولايات المتحدة منذ سنوات عديدة. في ذلك الوقت، كان يعمل في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون – نيو جيرسي، وأقيم احتفال بعيد ميلاده في مركز الأبحاث.

كان المصورون يتربصون خارج المكان عندما غادر ألبرت أينشتاين، على أمل أن يلقي البروفيسور المشهور مزحة حول الوضع السياسي العالمي كما يفعل دائما، أو يلتقطون صورة عيد ميلاد مثالية، حسب موقع “دوتشه فيلا” الألماني.

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ولم يكن آينشتاين من المعجبين بالضجيج الإعلامي، وبسبب ضجره المتزايد من كونه متحدثًا رسميًا، كان منزعجًا من وجودهم. ومع ذلك، كان هناك عالقًا في المقعد الخلفي لسيارة ليموزين، محاصرًا بين مدير المعهد السابق، فرانك أيدلوت، وزوجته ماري، غير قادر على الهروب من المصابيح الوامضة.

وقيل إنه صرخ مراراً على المراسلين المندفعين: “كفى.. هذا يكفي”، إلى أن قال أحدهم: “يا أستاذ، ابتسم لصورة عيد ميلاد من فضلك”.

وفي لفتة من الانزعاج، ألقت الروح الحرة غير التقليدية لسانه في وجه مطارده، وهي لحظة التقطها المصور آرثر ساسي، وانتشرت الصورة بسرعة في جميع أنحاء العالم، لتصبح صورة أيقونية.

البروفيسور شارد الذهن ذو الشعر الأشعث، والذي غالبًا ما نسي ارتداء الجوارب، ومع ذلك لا تزال نظريته النسبية مفهومة من قبل أكثر العقول ذكاءً في العالم، ارتقى إلى شخصية أسطورية خلال حياته، كما أكسبته اللقطة اللطيفة حالة أيقونة البوب.

ومع ذلك، لم يكن المصور هو الذي ساعد الصورة في تحقيق شهرة عالمية، ولكن أينشتاين نفسه، لأنه طلب المطبوعات وقص الصورة منها وأرسل عشرات إلى الزملاء والأصدقاء والمعارف، وكتب إلى صديقته جوانا فانتوفا: “اللسان الممدود يعكس آرائي السياسية”.

وفي عام 2009، تم بيع نسخة أصلية موقعة مقابل 74 ألف دولار في مزاد علني ، مما يجعلها أغلى صورة لشخصية عبقرية على الإطلاق.

أينشتاين، الذي كان يهوديًا، هرب من ألمانيا النازية وعرف كيف يكون شعور المطارد الذي تبحث عنه حكومة دولة، وبالتالي، فهو لم يتغاض عن الحرب الباردة والبحث عن شيوعيين مزعومين بتحريض من السيناتور جون مكارثي، حيث اتهم العديد من السياسيين والمفكرين والفنانين بأنهم “غير أمريكيين”.

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وكان لدى أينشتاين الكثير ليقوله عن “الغباء البشري”، مثل “حكم الأغبياء لا يمكن تجاوزه لأن هناك الكثير منهم، وصوتهم مهم مثل صوتنا”، كما جاء في اقتباس له مترجم من الألمانية: “هناك شيئان لا نهائيان: الكون وغباء الإنسان، لكنني لست متأكدًا تمامًا من الكون حتى الآن”.

ومنذ التقاط الصورة في عيد ميلاد أينشتاين عام 1951، أعيد إنتاج هذه الصورة ملايين المرات، على الملصقات والقمصان وبطاقات المعايدة والأكواب والجداريات، وحتى اليوم، بعد عقود من وفاته، لا يزال المفكر الثوري والأستاذ العبقري يحظى بالعديد من المعجبين، من الصغار إلى الكبار.