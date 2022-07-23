للوقاية من الحمى النزفية..حملات توعية لمحال القصابة في ميسان

للوقاية من الحمى النزفية..حملات توعية لمحال القصابة في ميسان

المساقلة/- علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية بيئة ميسان عن تنظيم جولات ميدانية على محال قصابة وبيع اللحوم في أسواق المحافظة

وقال اعلام البيئة ان الحملة جاءت للإطلاع على الإجراءات المتبعة ومدى التقيد بالشروط الصحية والوقائية المتخذة لوقاية من مخاطر الحمى النزفية.

واشار إلى أن الحملة تضمنت توعية أصحاب المحال والعاملين فيها لضرورة إتباع إجراءات الذبح في المجازر المجازة، مؤكدا بأن الذبائح يجب أن تكون مختومة صحيا وخاضعة للفحوصات الطبية والبيطرية قبيل الذبح وبعده لضمان سلامتها وانسجاما مع الخطط التي أعدت في المحافظة لتفادي انتشار مرض الحمى النزفية.

وأكد ان المديرية مستمرة بأجراءات الاحترازية والوقائية لضمان تفادي الاصابات بالحمى النزفية ، منوها الى توزيع عددا من المطبوعات والبوسترات التوعوية بالمرض واعراضه وطرق الوقاية منه.