للنساء.. فوائد لا تصدق للتبرع بالدم

المستقلة /- التبرع بالدم هو عمل كريم يستفيد منه المتلقي وكذلك المتبرع، يحمي من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان وغيرها من الأمراض.

اكتشفي في الآتي فوائد التبرع بالدم للنساء؛ وفقاً لموقع Dondusang:

إنقاذ الأرواح

الدم هو سائل أحمر يتدفق عبر الأوردة ويساعد على توزيع الأكسجين عبر الجسم، التبرع بالدم ينقذ الأرواح ويحسّن الصحة، يمكن أن يكون مفيداً.. على سبيل المثال، في إنقاذ ضحايا الحوادث الذين فقدوا كمية كبيرة من الدم، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون نقل الدم ضرورياً أيضاً للنساء اللواتي يعانين من مضاعفات الحمل، أو للأطفال الذين يعانون من فقر الدم الحاد، أو للأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة مثل: السرطان أو مرض فقر الدم المنجلي أو اللوكيميا أو الثلاسيميا، كما تتطلب بعض العمليات الجراحية أيضاً كمية كبيرة من الدم.

الحصول على فحص دم مجاني

قبل أي تبرع بالدم، من الضروري إجراء بعض الاختبارات البيولوجية، يتم إجراؤها بهدف التحقق مما إذا كان دم المتبرع لا يحتوي على عوامل مُعدية مسؤولة عن الإيدز أو التهاب الكبد B، أو الزُهري أو حالات فيروسية محددة أخرى، بالإضافة إلى ذلك؛ لضمان عدم إصابة المتبرع بفقر الدم.. كمانح محتمل، يتم تقديم نتائج هذه الاختبارات البيولوجية مجاناً؛ لذلك سيكون لديك معلومات عن حالتك الصحية بمجرد أن تقرري التبرع بدمك.

التبرع بالدم يقلل خطر الإصابة بالسرطان

بصرف النظر عن إنقاذ الأرواح؛ فإنَّ للتبرع بالدم العديد من الفوائد على حياة المتبرع، وقد أظهر العديد من الدراسات أنه عندما يتبرع الشخص بالدم بانتظام؛ فإنَّ ذلك يساعد في منع بعض الأمراض مثل:

– أزمة قلبية.

– ارتفاع ضغط الدم.

– احتشاء عضلة القلب.

– السرطان.

– إلخ..

وبالفعل؛ فإن التبرع بالدم بانتظام يقلل من مخزون الحديد، وبالتالي يقلل من الأضرار التي تسببها الجذور الحرّة في الجسم.. باختصار، يتيح التبرع بالدم للمتبرعين تقليل مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

الحصول على دم أنظف

لدى المتبرع المنتظم بالدم، يتجدد الدم بشكل متكرر.. في الواقع، مع كل عينة، يفقد الفرد ما معدله 250 ملغ من الحديد، كما لوحظ انخفاض في مستويات الكوليسترول في الدم، كل هذه الخسائر تسمح للجسم بإطلاق كمية كبيرة من النفايات؛ لذلك يصبح الدم أنظف، بالإضافة إلى ذلك، يساعد التبرع بالدم أيضاً على تقليل سماكة الدم، ويسمح له بالتدفق بسهولة أكبر عبر الأوعية للوصول إلى القلب؛ مما يقي من أمراض القلب أيضاً.

فوائد التبرع بالدم، وِفق دراسة علمية

أظهرت نتائج دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية عام 2018، أن التبرع بالدم بانتظام يقلل من النوبات القلبية لدى المتبرعين.

وفقاً لهذه الدراسة، اكتشف باحثون فنلنديون أنَّ الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 43 و61 عاماً، والذين يتبرعون بالدم بانتظام كل 6 أشهر، لديهم فرصة 88% للوقاية من النوبات القلبية.. التبرع بالدم يخفض مستوى الحديد في الدم.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الحديد إلى زيادة سماكة الدم؛ مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل: ارتفاع ضغط الدم والأمراض ذات الصلة.. وبالتالي؛ فإن انخفاض مستويات الحديد من خلال التبرع بالدم، يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

هذه الدراسة هي بالإضافة إلى دراسة أخرى، أظهرت أن المتبرعين بالدم الذين يتبرعون بالدم على الأقل مرتين سنوياً، يعانون من سرطانات أقل من بقية السكان، أجريت هذه الدراسة على 1200 متبرع بالدم تمت متابعتهم لمدة 4 سنوات.

* يجب دائماً سؤال الطبيب حول إمكانية التبرع بالدم من الناحية الصحية، لكل امرأة أو رجل يرغب في ذلك