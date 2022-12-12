للمطالبة بالتثبيت.. المحاضرون يتظاهرون امام تربية ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..وسط اجراءات امنية مشددة تظاهر المئات من المحاضرين المتعاقدين مع مديرية تربية ميسان اليوم الإثنين مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال النمتظاهرون انهم بعد أتمام سنتين من التعاقد ، يحق لهم التثبيت، وفقا لقرار مجلس الوزراء، أسوة بأقرانهم في الوزارات الأخرى.

واكد المتظاهر وانل لـ(المستقلة) إنهم يتظاهرون اليوم بصورة سلمية، وهناك تصعيد يصل إلى الاعتصام والإضراب عن الدوام في حال لم يتم إنصافهم والاستجابة لمطالبهم التي يرونها جزء من حقوقهم، وتتعلق بتثبيتهم أسوة بعقود الوزارات الأخرى، منوها الى أن أعدادهم ليست كبيرة في المحافظة.