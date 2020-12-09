للمزيد من الاقتراض.. نائب يتهم الحكومة بتعمد تأخير الموازنة

المستقلة /- قال عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي، إن هناك مخاوف برلمانية من عدم قيام الحكومة العراقية بإرسال مشروع قانون موازنة 2021، لغاية اللحظة، وهو كان يفترض إرسالها في منتصف شهر تشرين الأول، وهذا التأخير يعد مخالفة قانونية واضحة.

وأضاف العطافي في تصريح صحفي، أن الحكومة العراقية غير جادة بإرسال قانون الموازنة، دليل ذلك هي أرسلت قانون اقتراض جديد (قانون تمويل الانتخابات)، فهي تريد الاعتماد فقط على القروض، ولهذا هي تماطل في إرسال القانون وتؤجل ذلك من أسبوع إلى أخر لحين إقرار البرلمان قانون الاقتراض الجديد.

وفي قت سابق، أوضح مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، إمكانية ذهاب البرلمان إلى كتابة قانون موازنة خاص بالمجلس يصوت عليه ويلزم الحكومة باعتماده، وذلك على خلفية تكرار دعوات نواب البرلمان الحكومة لإرسال قانون الموازنة العامة للبلاد.

وعزا سبب تأخيرها إلى التغيرات السريعة في أسعار النفط العالمية التي وصلت إلى 49 دولارا للبرميل الواحد، مما استوجب إعادة النظر في سعر النفط المخطط للموازنة كونه يؤثر في الإيرادات والعجز وكيفية التصرف بالإنفاق العام