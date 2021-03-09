للمرة الثانية.. إصابة المطرب المصري “أبو” بفيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن المطرب المصري “أبو” عن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، حيث كتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك “إيجابى للمرة الثانية”، مشيراً إلى أنه خضع لإجراء مسحة وكانت النتيجة إيجابية ، وحاليا يخضع للعزل المنزلى ويتبع بروتوكول علاج الفيروس.

يذكر أن أبو أصيب بفيروس كورونا قبل 3 أشهر، ووقتها أكد إنه لا يعلم مصدر إصابته، مشيرا إلى أن الأعراض هي ارتفاع في درجة الحرارة حتى إنها وصلت إلى 39 درجة، يليه شعور بتكسير في الجسم واحتقان فى الزور، وأضاف أنه يشعر بأن حالته تزداد سوءًا وانغلاق الصدر يزيد.

كما كشف أبو وقت إصابته بفيروس كورونا للمرة الأولى أن زوجته أصيبت للمرة الثانية بكورونا، بعد إصابتها في يونيو الماضي، لافتا إلى أنه أرسل ابنته إلى منزل جدتها حتى يعزلونها عنها.

وفى سياق أخر حقق المطرب “أبو” نجاحا كبيرا بأغنيته الأخيرة “حبيبى ياليل” على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث حصد نسبة مشاهدة عالية ، وصلت الى أكثر من 25 مليون فى 3 أشهر من طرحها.

واختار “أبو” منذ بدايته الفنية، لون غنائى خاص به خاصة أن أغنية “حبيبى يا ليل” تنتمي إلى إيقاع المقسوم الشرقي الذي أصبح قاسمًا مشتركًا فى معظم أغنيات “أبو”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

كيم كارداشيان تعترف بفشلها فى الموسم الأخير من برنامجها “The Kardashians”

اخبار مصر

تعاون مصري عراقي في القطاع الزراعي

اخر الاخبار

تعرف على الطفل عبد الرحمن عادل الذي أبكى السيسي؟

اخر الاخبار

متى بتعافي الاقتصاد العالمي من أثار جائحة كورونا؟

اخبار مصر

السيسى: افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة إعلان جمهورية جديدة

اخر الاخبار

فريق BTS يتبرع بأزياء كليب “Life Goes On” فى مزاد علني.. تفاصيل

اخر الاخبار

للمرة الثانية.. إصابة المطرب المصري “أبو” بفيروس كورونا

اخر الاخبار

للمرة الثانية.. إصابة المطرب المصري “أبو” بفيروس كورونا

اخر الاخبار

مصر.. القبض على المتحرش بطفلة المعادي ..صور

اخر الاخبار

خطة ” عمانية” جديدة لتحفيز الاقتصاد

اخر الاخبار

بورصة مصر تخسر 5.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

اخبار مصر

ضبط 4 سوريين جمعوا 40 مليون دولار عبر “حسابات وهمية” فى السعودية

اخبار مصر

الحكومة المصرية تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأرز التمويني لقلة المعروض

اخر الاخبار

 إجراءات جديدة من السعودية تجاه قدوم المصريين إليها

اخر الاخبار

توجيه عاجل من الأسد بشأن ضحايا الجيش السوري

اخبار مصر

مصر.. قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التحرش بطفلة المعادي

اخر الاخبار

الإمارات تكشف عن عدد من حصلوا على لقاح كورونا