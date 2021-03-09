للمرة الثانية.. إصابة المطرب المصري “أبو” بفيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن المطرب المصري “أبو” عن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، حيث كتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك “إيجابى للمرة الثانية”، مشيراً إلى أنه خضع لإجراء مسحة وكانت النتيجة إيجابية ، وحاليا يخضع للعزل المنزلى ويتبع بروتوكول علاج الفيروس.

يذكر أن أبو أصيب بفيروس كورونا قبل 3 أشهر، ووقتها أكد إنه لا يعلم مصدر إصابته، مشيرا إلى أن الأعراض هي ارتفاع في درجة الحرارة حتى إنها وصلت إلى 39 درجة، يليه شعور بتكسير في الجسم واحتقان فى الزور، وأضاف أنه يشعر بأن حالته تزداد سوءًا وانغلاق الصدر يزيد.

كما كشف أبو وقت إصابته بفيروس كورونا للمرة الأولى أن زوجته أصيبت للمرة الثانية بكورونا، بعد إصابتها في يونيو الماضي، لافتا إلى أنه أرسل ابنته إلى منزل جدتها حتى يعزلونها عنها.

وفى سياق أخر حقق المطرب “أبو” نجاحا كبيرا بأغنيته الأخيرة “حبيبى ياليل” على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث حصد نسبة مشاهدة عالية ، وصلت الى أكثر من 25 مليون فى 3 أشهر من طرحها.

واختار “أبو” منذ بدايته الفنية، لون غنائى خاص به خاصة أن أغنية “حبيبى يا ليل” تنتمي إلى إيقاع المقسوم الشرقي الذي أصبح قاسمًا مشتركًا فى معظم أغنيات “أبو”.

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