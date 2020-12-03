للمرة الثالثة..صندوق الاستثمارات السعودي يقترض 7 مليار دولار

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المستقلة/-يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، (الصندوق السيادي) جمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار من خلال قروضٍ، في مسعىً للحصول على السيولة لضخِّها في استثمارات جديدة، وفقاً لأشخاص مطَّلعين على الأمر.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم لوكالة بلومبرج، بسبب خصوصية الأمر، إنَّ صندوق الاستثمارات العامة، تواصل مع بنوك دولية للمشاركة في تسهيل متعدد العملات، بقيمة تتراوح بين 5 مليارات إلى 7 مليارات دولار.

وأضافوا أنّ الصندوق يهدف إلى استكمال جمع الأموال في أوائل العام المقبل، واستخدام الأموال لاقتناص الفرص الاستثمارية.

وستكون هذه المرة الثالثة التي يلجأ فيها الصندوق إلى البنوك الدولية للحصول على تمويل.

وكان قد جمع في قرضه الأول 11 مليار دولار في عام 2018؛ في حين سدَّد قرضاً بقيمة 10 مليارات دولار في أغسطس المنصرم قبل شهرين من موعد الاستحقاق.

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