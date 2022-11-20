للمرة الاولى في ميسان.. بطولة خماسي كرة القدم للطالبات

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. نظمت مديرية تربية ميسان وضمن خطة المديرية العامة للتربية الرياضية في وزارة التربية للعام الدراسي الحالي ، وللمرة الأولى بطولة خماسي كرة القدم نسوية.

وقال اعلام المديرية لـ(المستقلة) ان قسم النشاط الرياضي و المدرسي/ وحدة الرياضة النسوية اقام بطولة خماسي كرة القدم بنات على ارض ثانوية المتميزات صباح اليوم.

واوضح أن البطولة تستمر لمدة ثلاثة ايام تتنافس فيها الفرق المشاركة والبالغ عددها ١٦ اعدادية و ثانوية من مركز المحافظة على التأهل للنهائي.

واشار إلى أن البطولة حظيت باهتمام مدير التربية رياض الساعدي الذي عمل على تقديم جميع متطلبات نجاح البطولة .

واكد اعلام المديرية ان هذه هي المرة الاولى التي يشهد فيها قسم النشاط الرياضي بطولة خماسي كرة الصالات للبنات ، منوها الى أنها وجدت إقبالا واسعا من اللاعبات للمشاركة وهذه تعتبر نقطة ايجابية تحتسب في رصيد الرياضة المدرسية.

واوضح أن الهدف هو الارتقاء بالمجال الرياضي لكلا الجنسين، مشيرا الى أن المديرية قدمت شكرها لجهود مسؤولة الرياضة بنات زهراء راضي و مشرفة البطولة ايمان حنون على التنظيم الرائع للفرق.

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