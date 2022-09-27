للمرة الأولى .. ميسان تنظم ماراثون عسكري

المستقلة/- ..علي قاسم الكعبي/..نظمت مديرية شباب ورياضة ميسان بالتنسيق مع قيادة العمليات الماراثون العسكري بنسخته الأولى بمشاركة عدد كبير من منتسبي الجيش والشرطة في القطعات الأمنية المتواجدة في المحافظة.

وقال مدير شباب ميسان شريف غياض  إن الماراثون يقام لأول مرة في المحافظة وهو رسالة سلام وأمان وطمأنينة للمحافظة سيما بعد الاستقرار الأمني الذي تشهده ميسان معربا عن شكرة لمن ساهم في انجاح المارثون

من جانبه قال قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد الزبيدي إن الماراثون أقيم بمشاركة منتسبي القوات الأمنية بكافة صنوفها وبالتنسيق مع مديرية شباب ورياضة المحافظة، واصفا مشاركة افراد القوات الأمنية بالمارثون بأنها “تعزيز لأواصر التعاون والانسجام مع أبناء المحافظة.”

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