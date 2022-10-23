للمرة الأولى.. ميسان تستخدم التسوية الليزرية في زراعة الحنطة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت مديرية زراعة ميسان عن استخدامها التسوية الليزرية ولأول مرة لزراعة محصول الحنطة.

وقال اعلام الزراعة لـ(المستقلة) تم استخدام التسوية الليزرية للمساحات المهيئة لزراعة محصول الحنطة للموسم الشتوي الحالي٢٠٢٣/٢٠٢٢ ضمن قاطع عمل شعبة زراعة الميمونة.

وأشار الى أن شعبة زراعة الميمونة باشرت بتهيئة الإراضي الواقعة ضمن المقاطعة التابعة لها استعدادا للموسم الشتوي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ، منوها الى استخدام التسوية الليزرية لهذا الغرض.

وبين أن المديرية وجهت المزارعين وقبل بدء الموسم على استخدام هذه التقنية لفوائدها العديدة ومنها الاقتصاد في استخدام مياه السقي،وسهولة أجراء عمليةالارواء، والحصول على زيادات كبيرة في معدلات الإنتاج مقارنةً باستخدام الطرق القديمة.