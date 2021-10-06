للمرة الأولى في 25 عاما .. ترامب خارج قائمة فوربس للأغنياء

المستقلة /- صنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خارج قائمة “فوربس” لأغنياء الولايات المتحدة، بعد أن هبط مستوى ثروته بنحو 400 مليون دولار عن الحد المطلوب ليتم إدراجه هذا العام ضمن القائمة.

وتعد هذه المرة الأولى في 25 عاما التي لا يتم فيهل إدراج قطب العقارات الأمريكي في القائمة، وفقا لما ذكرته مجلة “فوربس”.

ومنذ بداية جائحة كورونا تراجعت ثروة ترامب بواقع 600 مليون دولار إلى 2.5 مليار دولار، وجاء التراجع في ظل فقدان عقارات المدن الكبيرة قيمتها.

وتقل ثروة ترامب الآن بنحو 400 مليون دولار عن المستوى المطلوب ليتم إدراجه في قائمة “فوربس” لأغنى أغنياء الولايات المتحدة.

ومنذ اندلاع جائحة كورونا ازدهرت أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة وشركات التجارة الإلكترونية، لكن عقارات المدن الكبيرة، التي تشكل الجزء الأكبر من ثروة ترامب، تضاءلت ما أدى إلى خروج الرئيس الأمريكي السابق من النادي الأكثر تميزا في الولايات المتحدة.

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