للمرة الأولى في ميسان.. معاهد الفنون الجميلة تفتح أبواب التقديم امام الجنسين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية تربية ميسان، السبت، عن فتح باب التقديم إلى معهد الفنون الجميلة للبنين والبنات للدراسة الصباحية للعام الدراسي (2022 – 2023) لأول مرة في المحافظة.

وقال مدير اعلام التربية محمد الكعبي لـ(المستقلة) “تم فتح باب التقديم  بعد أن أنهت المديرية جميع مستلزمات فتح المعهد”.

واشار الى إن التقديم يبدأ من تاريخ (4-9-2022) ولغاية (15-9-2022) عبر سحب استمارة التقديم في الإعداد والتدريب.

واضاف الكعبي يسمح للطلبة الناجحين في الدورين (الأول والثاني للعام الدراسي الماضي (قناة التنافس) التقديم إلى معهد الفنون الجميلة الدراسة الصباحية، مستدركا بالإشارة الى شرط عدم تجاوز مواليد الذكور (2004) والإناث (2002).

وتابع كما يسمح للطلبة خريجي الأعوام السابقة الملتحقين بالدراسة الإعدادية وغير الملتحقين بالتقديم إلى معهد الفنون الجميلة على أن لا تتجاوز مواليد الذكور (2002) والإناث (2000) وذلك عبر إجراء اختبار للطلبة المتقدمين للقبول في (الدراسة الصباحية) لتقدير مواهبهم العلمية والفكرية والفنية وما ينتج من الاختبار يعد مقياس للقبول.

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