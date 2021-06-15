للمرة الأولى في ذي قار .. استخدام الشاتلة الميكانيكية في زراعة الشلب

للمرة الأولى في ذي قار .. استخدام الشاتلة الميكانيكية في زراعة الشلب

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..استخدمت مديرية زراعة ذي قار الشاتلة الميكانيكة في زراعة محصول الشلب في تجربة تعد الاولى من نوعها في المحافظة .

وقال بيان اوردته مديرية زراعة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شعبة زراعة قضاء كرمة بني سعيد بالتعاون مع المركزي الارشادي في المحافظة ، استخدمت الشاتلة الميكانيكية في زراعة الشلب لاول مرة في ذي قار “.

واشار الى ان ” عملية الزراعة تتطلب اختيار المواقع والحقول ، وتهيئة الارض ، وزراعة البذور في اطباق وتحضيرها للانبات ، وزراعتها في الحقل باستخدام الشاتلة الميكانيكية “.