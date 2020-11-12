للمرة الأولى في التاريخ.. طيران الإمارات تسجل خسائر بقيمة 3.4 مليار دولار

المستقلة/ سرى جياد/بحسب نتائجها النصف سنوية سجلت شركةطيران الإمارات خسائر بقيمة 3.4مليار دولار

اصدرتها الخميس، وهي الخسائر الأولى التي تسجلها أكبر مجموعة نقل جوي في الشرق الأوسط منذ ثلاثة عقود.

وقال الرئيس الأعلى التنفيذي لطيران الإمارات، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في بيان “بفعل هذه الأوضاع غير المسبوقة التي أصابت قطاع الطيران والسفر، سجلت مجموعة الإمارات خسائر نصف سنوية للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً”.

وأوضحت الشركة التي اضطرت لتعليق رحلاتها لأسابيع مع بداية انتشار الفيروس قبل أن تعيد تسيير رحلات إلى عدد من المدن، أن الخسائر في الأشهر الستة الأولى من سنتها المالية الحالية حتى نهاية سبتمبر بلغت 3.4 مليارات دولار، مقارنة بأرباح بأكثر من 200 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.