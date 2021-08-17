للمرة الأولى ..توثيق ارشيف المواقع العراقية المدرجة على لائحة التراث

المستقلة/- اعلن مدير عام دائرة الدراسات والبحوث في هيئة الآثار والتراث قاسم طاهر السوداني عن موافقة منظمة اليونسكو على قبول مشروع ( توثيق الارشيف الصوري للمواقع العراقية المدرجة على لائحة التراث) الذي قدمته الدائرة من بين العشرات من المشاريع الدولية والاقليمية المقدمة الى برنامج ادارة مواقع التراث العالمي في منظمة اليونسكو .

ووصف السوداني قبول هذا المشروع بأنه انجازا مهما يسجل لوزارة الثقافة والسياحة باعتباره اول مشروع نوعي يقبل في تاريخ الوزارة ضمن هذا المجال .

واوضح ان هذا المشروع يحقق جملة من الاهداف التي تخدم القطاع التراثي العالمي منها الاهتمام بالمواقع وجعلها في دائرة الضوء باستمرار باعتباره رسالة علمية للهيئة العامة للاثار والتراث وبوابة للاهتمام بالارشيف الوثائقي والصوري الخاص بمواقع التراث العراقي المدرجة على لائحة التراث العالمي وكذلك تسهيل مهمة البحث العلمي مشاركة المعلومات والبيانات مع الباحثين فضلا عن اهمية هذا الموضوع على صعيد الترويج والتسويق السياحي والاعلامي العابر للحدود لمواقع التراث العراقية بالتعاون مع المنظمات الدولية وعلى راسها اليونسكو وكذلك انضاج رؤية وستراتيجية هيئة الاثار في ديمومة اعداد الخطط ودراسة الجدوى الفنية والعلمية اللازمة لادارة المواقع التراثية والعمل على ادراج اكبر عدد من المواقع الاثرية.

من جانبه اكد محمد قاسم المعمار رئيس فريق عمل مشروع (توثيق ارشيف المواقع العراقية المدرجة على لائحة التراث العالمي ) الى ان الخطة الموضوعة باشراف دائرة الدراسات اكدت على استثمار كافة الطاقات لغرض الوصول الى الحد الاقصى من الاستفادة الفنية والعلمية وتنفيذ اهداف المشروع .

واضاف المعمار ان استخدام الرؤيا والطرق العلمية الحديثة لاعداد قواعد البيانات ضمن المعايير الدولية لمنظمة اليونسكو في توثيق التراث العالمي واستخدام الاساليب العلمية لجمع المعلومات اللازمة والمرافقة العملية توثيق الارشيف الصوري.

وأوضح أن هذا المشروع سيكون اصرة ربط الارشيف النوعي الخاص بمواقع التراث العالمي في العراق بقواعد بيانات البحث العلمي العالمية والذي يشكل الهدف الرئيس كما اشار مدير عام الدراسات اعلاه.

ونوه المعمار الى ان مدة المشروع تستغرق اربع سنوات مقسمة على ثلاث مراحل تتضمن المرحلة الاولى جمع الصور الخاصة بمواقع التراث العالمي في العراق وتهيئتها ماديا للمرحلة الثانية والتي تتضمن ادخال تلك الصور بشكل رقمي ضمن قاعدة بيانات خاصة معدة لهذا الغرض وفي المرحلة الثالثة اصدار كتلوك توضيحي للارشيف المنجز