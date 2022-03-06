للمرة الأولى الصحة العالمية بتحذير صارم للجميع

المستقلة /- بمناسبة اليوم العالمي للسمع الذي يوافق اليوم الثالث من آذار، والذي يحمل شعار (اعتنِ بسمعك، وانعم به مدى الحياة)، حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، من أن أكثر من مليار شخص بالفئة العمرية بين 12 و35 عامًا، معرضون لخطر فقدان السمع نتيجة الاستماع المطول والمفرط للموسيقا الصاخبة والأصوات الترفيهية الأخرى.

وتتسبب هذه السلوكيات الخاطئة بعواقب وخيمة على صحة الأشخاص، والتي تؤدي إلى تلف دائم في السمع، ينتهي بالصمم الذي لا يمكن علاجه.

هذا وأصدرت المنظمة في منشور على موقعها الالكتروني تحذيرات لتجنب فقدان السمع المؤقت وطنين اللاذن، وذلك باتباع المعايير الدولية للاستماع المأمون للموسيقا خلال المناسبات، والأماكن التي يتم فيها تشغيل الموسيقا بصوت صاخب، كما حذرت ايضا من التعرض المطول أو المتكرر للموسيقا الصاخبة، وألا يتجاوز متوسط مستوى الصوت 100 ديسيبل كحد أقصى، (الديسيبل وحدة قياس الضوضاء).

قد لا تؤدي فترات الضوضاء القصيرة لمشكلة أو لا تؤدي إلا إلى فقدان سمع مؤقت، بينما يمكن أن يسبب التعرض الطويل لنفس مستوى الصوت ضررًا دائمًا، وتتطلب معايير السلامة حماية أذن لأي ضوضاء يبلغ متوسطها أكثر من 85 ديسيبل خلال ثماني ساعاتٍ.