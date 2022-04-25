للكمارك : ضبط تسع شاحنات مخالفة عند مداخل المحافظات المحاذية لإقليم كردستان

المستقلة /- اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الاثنين، عن ضبط تسع شاحنات مخالفة عند مداخل المحافظات المحاذية لإقليم كردستان.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، إن “قسم التحري ومكافحة التهريب بضبط 9 شاحنات مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة عند مداخل المحافظات المحاذية لإقليم كردستان”.

وأضافت أن “شاحنات محملة بـ(مواد غذائية معلبة، عسل، ماطور وكمبريسروكير بوكس، مصاعد كهربائية وبوري حديد)”.

واكدت الهيئة انه “تم احالة جميع المخالفات الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين”.