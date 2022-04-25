للكمارك : ضبط تسع شاحنات مخالفة عند مداخل المحافظات المحاذية لإقليم كردستان

المستقلة /- اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الاثنين، عن ضبط تسع شاحنات مخالفة عند مداخل المحافظات المحاذية لإقليم كردستان.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، إن “قسم التحري ومكافحة التهريب بضبط 9 شاحنات مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة عند مداخل المحافظات المحاذية لإقليم كردستان”.

 

وأضافت أن “شاحنات محملة بـ(مواد غذائية معلبة، عسل، ماطور وكمبريسروكير بوكس، مصاعد كهربائية وبوري حديد)”.

 

واكدت الهيئة انه “تم احالة جميع المخالفات الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين”.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

طقس العراق : أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة إلى نهاية الأسبوع

اخر الاخبار

التربية : الاسبوع الحالي سيشهد الإعلان عن موعد امتحانات السادس الإعدادي

اخر الاخبار

الرافدين : سلف الموظفين والمنتسبين تصل الى 50 مليون دينار

اخر الاخبار

كوريا الشمالية : علاقاتها مع روسيا تدخل في “ذروة جديدة”

اخر الاخبار

قائد عمليات بغداد يوجه بحجز المنتسبين من الجيش والشرطة المشتركين بالمشاجرة

اخر الاخبار

تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين

اخر الاخبار

للكمارك : ضبط تسع شاحنات مخالفة عند مداخل المحافظات المحاذية لإقليم كردستان

اخر الاخبار

للكمارك : ضبط تسع شاحنات مخالفة عند مداخل المحافظات المحاذية لإقليم كردستان

اخر الاخبار

ابتكار طريقة جديدة لعلاج الشخير

اخر الاخبار

ماذا يحدث عند تناول التمر يوميا؟

اخر الاخبار

أطعمة تجعلك تشعر بالعطش أثناء الصيام..ابتعدي عنها

اخر الاخبار

هذه العلامات تؤكد أن زوجك يخونك على الفيسبوك

اخبار مصر

قصة مدعي النبوة في مصر تأخذ منحى جديدا

اخر الاخبار

نصائح هامة لفقدان الوزن في رمضان

اخر الاخبار

ماذا ينتظر الفائز برئاسة فرنسا؟

اخر الاخبار

أفضل الطرق لتنظيف القولون بشكل كامل

اخر الاخبار

أبرز المشاهير الذين اعتزلوا الفن في بداياتهم وأوج نجاحاتهم