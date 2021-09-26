للشهرين المقبلين ..ميسان تحدد سعر الامبيربـ4الاف دينار

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..حدد مجلس قضاء العمارة اليوم الأحد سعر الامبير الواحد في محافظة ميسان بـ4 الاف دينارا فقط.
وقال رئيس مجلس قضاء العمارة رائد شامل شمخي لـ(المستقلة) ان اللجنة المركزية لتنظيم عمل المولدات الأهلية قررت في اجتماعها يوم الخميس الماضي بان يكون سعر الامبير الواحد 4الاف دينار.
وأشار الى ان التشغيل سيكون بواقع (٦) ساعات تبدأ من الساعة (الثانيةعشر ظهراً) الى (الثانية عشر ليلاً)
وأوضح شمخي أن هذا القرار ساري لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني/2021،مؤكدا انه في حال عدم الالتزام بالتعليمات يقدم المواطن شكوى رسمية عن طريق المختار او قائممقامية القضاء.

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