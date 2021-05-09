للرجال فقط .. هذه العلامة إذا ظهرت عليك راجع الطبيب فورا

المستقلة /- حدد الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف، فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى الرجال، بأنه قد يكون أحد أعراض سرطان الجهاز الهضمي.

ودعا الرجال في حالة وجود أي درجة من فقر الدم بسبب نقص الحديد، زيارة الطبيب فورا وطلب العون الطبي.

وأشار الطبيب، في حديث تلفزيوني، إلى أنه يمكن تفسير انخفاض مستوى الهيموغلوبين في الدم عند النساء، بفقدان الدم بانتظام لأسباب طبيعية، أي ما يسمى بالدورة الشهرية.

وأضاف مياسنيكوف: إذا رأينا رجلا مصابا بفقر الدم بسبب نقص الحديد، يجب أن نفكر على الفور في السبب. فقط الدم لدى الرجال يعني في كل الحالات وجود ضياع للدم من الجهاز الهضمي. وهذا إما قرحة أو وجود أورام”.

وقال: “أيها الرجال، لا يجوز وجود مستوى غير طبيعي للهيموغلوبين لديكم. إذا كان منخفضا، فيجب التوجه إلى الطبيب: يجب تنظير المعدة، وتنظير القولون. لا تهملوا احتمال وجود السرطان، والزوائد اللحمية، والقرحة”.

وأشار مياسنيكوف إلى أن، فقر الدم يمثل خطورة متساوية بالنسبة للرجال والنساء، لكن مستويات الهيموغلوبين المنخفضة يجب أن تثير القلق.

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