للدورة الثانية على التوالي..محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي

المستقلة/- انتخب أعضاء مجلس النواب رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، لمنصب رئاسة مجلس النواب ، في الجلسة الافتتاحية التي انعقدت اليوم الاحد .

وحصل الحلبوسي، على 200 صوت، من مجموع 228 نائبا شارك في التصويت. في حين حصل منافسه محمود المشهداني على 14 صوتاً فقط، في الوقت الذي ظهرت 14 بطاقة باطلة.

وبذكل يكون الحلبوسي اول رئيس لمجلس النواب تجدد له الثقة في دورتين متتاليتين.

وكانت الجلسة التي انعقدت عصر الاحد قد شهدت جدالا حادا انتهى بمشاجرة خرج على اثرها رئيس السن محمود المشهداني مسنودا برجال الامن حيث نقل الى المستشفى.

وبعد ان حضر نواب الكتل الفائزين جميهم تقريبا غادر نواب التحالف التنسيقي الجلسة مع خروج المشهداني، لتستأنف بعد ذلك برئاسة النائب خالد الدراجي الذي يأتي بعد المشهداني من حيث العمر، ودعا الدراجي الى انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

وكان رئيس تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر قد اعلن قبل يومين عن اتفاق نواب المكون السني على ترشيح محمد الحلبوسي لمنصب رئيس مجلس النواب اثر اتفاق جمع كتلتي عزم وتقدم، في الوقت الذي اعلن نواب عن كتلة عزم انشقاقهم عن الكتلة وتسمية محمود المشهداني مرشحا عنهم.