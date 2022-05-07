للحد من انتشار الحمى النزفية ..إزالة مواقع الجزر العشوائي في كربلاء

للحد من انتشار الحمى النزفية ..إزالة مواقع الجزر العشوائي في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الاحد ، مساندة الدوائر الصحية في المحافظة لإزالة مواقع الجزر العشوائي والحد من انتشار مرض الحمى النزفية .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) خرجت “مفارز أمنية لمساندة لجنة الرقابة والتفتيش وبلدية كربلاء بهدف ازالة مواقع الجزر العشوائي( الكنارات) قرب موقع بيع المواشي في منطقة فريحة 3 كم شرق المدينة “.

وأضاف إن “الحملة تأتي للحد من انتشار الامراض والنواقل المرضية وخاصة مرض الحمى النزفية “.