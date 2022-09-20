للجمارك : ضبط 4 حاويات معدة للتهريب في جمرك أم قصر الشمالي

للجمارك : ضبط 4 حاويات معدة للتهريب في جمرك أم قصر الشمالي

المستقلة /- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 4 حاويات معدة للتهريب في جمرك أم قصر الشمالي.

وذكر بيان للهيئة تلقت المستقلة،أنه”تم ضبط 4 حاويات منها ثلاث سيارات دون الموديل ودراجات نارية مستعملة وأدوات احتياطية مستعملة للدراجات مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة في جمرك أم قصر الشمالي”.

وأضاف البيان أن”عملية الضبط تمت بالتعاون مع هيئة المنافذ وشرطة الجمارك”، مؤكداً “اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقاً للقوانين والتعليمات”.