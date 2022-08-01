للتهرب من دفع الغرامة .. آمبر هيرد تعلن إفلاسها

آمبر هيرد وجوني ديب في المحكمة

المستقلة/-أعلنت آمبر هيرد إفلاسها للتهرب من دفع أموال الغرامة التي أقرتها المحكمة لصالح زوجها السابق جوني ديب.

وقالت آمبر هيرد إنها وجدت نفسها غير قادرة على دفع غرامة عقوبة تشهيرها بجوني ديب، وهو الأمر الذي شكل صدمة بالنسبة للكثير من المتابعين بمختلف أنحاء العالم، بحسب صحيفة ذا جارديان البريطانية.

حيث ورد في عدد من التقارير أن آمبر هيرد رفعت دعوى إفلاس بعد أن فشلت في دفع تسوية محاكمة التشهير التي قدمتها لها محكمة فرجينيا لجوني ديب.

وذلك لم يكن مفاجئاً، لأن فريق آمبر القانوني ذكر بالفعل في المقابلات السابقة أنها لا تملك الأموال اللازمة لتسديد مبلغ التعويض.

يُشار إلى أن أمبر هيرد كانت قدمت استئنافًا قبل أسبوع واحد فقط، بحجة وجود احتيال من قبل المحلفين، وتم رفض الطلب بأمر مكتوب، حيث اعتبرت القاضية عدم وجود دليل على الاحتيال أو المخالفة من قبل المحلف، وأن الحكم يجب أن يبقى سارياً.

جدير بالذكر أنه في حزيران/يونيو الماضي، قضت محكمة فيرفاكس في ولاية فرجينيا، بالحكم لصالح جوني ديب في جميع التهم الثلاث التي رفعها فريقه القانوني ضد آمبر، التي جاءت بقصد التشهير به، إذ غرمتها المحكمة بدفع تعويضًا ماليًا بقيمة 15 مليون دولار للطرف الأول.

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