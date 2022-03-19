للتخلص من البلغم.. إليك هذه الوصفات السحرية

المستقلة /- البلغم. سائل سميك ناتج عن عملية طبيعية في الرئتين. والجهاز التنفسي. إلا أنه في معظم حالات تراكمه يكون نتيجة عدوى. مثل نزلات البرد. أو الانفلونزا أو الحساسية. أو تهيج الأنف. والحنجرة وغيرها. ويؤدي ذلك إلى السعال. وشعور غير مريح في الحلق.

وللتخلص من البلغم، إليك هذه الوصفات السحرية المنزلية:

1- خل التفاح:

يستخدم خل التفاح كعلاج طبيعي للاحتقان لأنه يحتوي على البوتاسيوم وخصائص مضادة للفيروسات والجراثيم التي تساعد في مكافحة العدوى المسببة للبلغم ويحضر المزيج بخلط ملعقة كبيرة من الخل في كوب من الماء مع العسل وشربه على الأقل ثلاث مرات في اليوم.

2- الغرغرة بالماء والملح:

تعتبر الغرغرة بالمياه المالحة علاج مثالي لمقاومة التهابات الجهاز التنفسي ضد نزلات البرد والانفلونزا التي تسبب تراكم البلغم، حيث يمكن خلط ملعقة صغيرة من الملح مع كوب من الماء الساخن والغرغرة بها ثلاث مرات في اليوم على الأقل.

3- شرب الكثير من السوائل:

يحتاج الجسم للبقاء رطباً للوقاية من تراكم البلغم فعندما يكون الشخص مصاباً بالبرد أو من الحساسية الموسمية فشرب السوائل يساعد في التخلص من البلغم بطريقة فعالة، حيث يمكن شرب الزنجبيل مع العسل خاصة أن الزنجبيل له تأثير كبير ومريح لعضلات الرئة ويساعد في تخفيف الاحتقان ومن المعروف أنه مقشع طبيعي يعمل على تخفيف أعراض التراكم المفرط للبلغم.

4- عصير الليمون:

أحد أكثر العلاجات فعالية للتخلص من البلغم فالليمون مصدر غني للفيتامين سي الذي يعالج السعال الديكي وحالات الانفلونزا التي تسبب تراكم البلغم كما أنه يساهم في مقاومة الالتهابات البكتيرية التي تدفع الجسم للإفراز المفرط للبلغم ويكون المزيج بإضافة عصير نصف ليمونة لكوب من الماء الدافئ مع قليل من العسل وشرب المزيج عدة مرات في اليوم.

 

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