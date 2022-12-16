للبيع .. قلعة تاريخية فاخرة في إيطاليا

المستقلة/- في واقعة لا تحدث كثيرًا، شهدت أسواق العقارات الإلكترونية عرض قلعة تاريخية كاملة للبيع في إيطاليا، غاية الفخامة وتتمتع بمنظر مذهل وجميل وتتكون القلعة المعنية من قصر وبرج وحدائق وحراسة. ويُطلق على الجزء الرئيسي اسم Palazzo Boccadiferro وقد تم بناؤه في القرن الثامن عشر كمقر إقامة لعائلة نبيلة.

وتتكون الملكية بأكملها من 20 غرفة وتنتشر على 14000 متر مربع – 10000 متر مربع منها حدائق.

ويقع كل هذا في بلدة Castello di Serravalle الواقعة على قمة تل ، والتي تقع في منتصف الطريق بين بولونيا ومودينا في وسط إيطاليا.

اعتادت المدينة أن تكون حصنًا استراتيجيًا وهي غارقة في التاريخ: فهي تعود إلى عهد الرومان وقد تم احتلالها وتدميرها مرات عديدة على مر القرون.

قبل أن تحصل على أي أفكار مفادها أن Palazzo Boccadiferro قد يكون متهالكًا أو مجهزًا بميزات هي قليلاً ، ومن القرون الوسطى – فكر مرة أخرى. تم الحفاظ على القصر في حالة جيدة بشكل معقول على مر السنين ، ويضم مدافئ ضخمة وأرضيات من الطين الجميل وعوارض خشبية مميزة. حتى إنها تحتوي على تدفئة مركزية.

وعرضت القلعة التاريخية بسعر 1،980،000 يورو وهو مبلغ كبير جدًا من المال، ومقارنة بأسعار المنازل في لندن، في الواقع ليس سيئًا للغاية. حيث إنك تحصل على قلعة كاملة. يتم بيعها من قبل وكلاء العقارات الإيطاليين Conforti Immobiliare ، الذين ، نظرًا لوجود مرشح “القلعة” في بحثهم عبر الإنترنت ، من الواضح أنهم ليسوا غرباء عن بيع مساكن قديمة كبيرة مثل هذه.

والسفر إلى أي منطقة في إيطاليا يعني أن تكون محاطًا بالمعالم التاريخية. يعود تاريخ إيطاليا إلى آلاف السنين ، لذا فليس من الغريب أنها الدولة التي تضم أكثر مواقع التراث العالمي.

وفقًا لليونسكو، تتصدر إيطاليا القائمة بـ 58 عقارًا ، تليها الصين بـ 56 مكانًا. من بين مواقع التراث العالمي التي يمكن للزوار العثور عليها في إيطاليا، المناطق الأثرية في بومبي، ومدينة فيرونا، ووسط روما، وساحل أمالفي.

المصدر:موقع سائح