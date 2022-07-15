للبقاء حتى 2024..سان جيرمان يسعى لتمديد عقد ميسي

المستقلة/- تدرس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إمكانية تمديد عقد نجم فريقها الأول لكرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لضمان استمراره لأطول فترة ممكنة داخل حديقة الأمراء.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بالمجان خلال صيف 2021 بعقد يمتد لموسمين، فالنجم الأرجنتيني يستعد لدخول الفترة الحرة في كانون الثاني/يناير المقبل.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن هناك رغبة قوية من جانب نادي باريس سان جيرمان لتمديد عقد ليونيل ميسي.

مسؤولي باريس سان جيرمان يريدون تمديد عقد ميسي لمدة موسم إضافي ليستمر داخل حديقة الأمراء حتى 2024.

وأكدت الصحيفة أن ميسي يفضل الانتظار لما بعد نهاية كأس العالم (فيفا – قطر 2022)، حتى يرد على عرض باريس سان جيرمان، خاصة وأن الوقت لا يزال مبكرًا.

وشارك ميسي مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي 2021-2022، في 34 مباراة وسجل 11 هدفًا وصنع 15 آخرين.

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