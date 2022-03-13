للانواء الجوية : تسجيل هزة أرضية صباح اليوم في السليمانية

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المستقلة /- أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الأحد، تسجيل هزة أرضية صباح اليوم في محافظة السليمانية.

وبحسب تقرير الهيئة الذي حصل المستقلة على نسخة منه (13 آذار 2022)، فأن “الهزة سجلت في تمام الساعة 08:04:26 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها 3،7 درجة حيث تبعد 6 كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية”.

 

وأكد التقرير أن “الهزة الأرضية تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة”.

ودعت الهيئة المواطنين إلى “أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي”.

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