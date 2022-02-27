للاسبوع الثاني.. ميسان خالية من النزاعات العشائرية واطلاق العيارات النارية

للاسبوع الثاني.. ميسان خالية من النزاعات العشائرية واطلاق العيارات النارية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت قيادة عمليات ميسان السبت عن قيامها بعمليات تفتيشية واسعة في اقضية ونواحي ميسان إضافة الى مركز العمارة من اجل بسط الامن في عموم المحافظة.

وقالت القيادة ان قائد العمليات اللواء محمد الزبيدي يشرف بشكل مباشر على العمليات ومتواجد مع القوات الامنية في كل حملة.

ونقلت عن الزبيدي اثناء اشرافه على حملة امنية بأطراف قضاء المجر تأكيده ان ميسان للأسبوع الثاني على التوالي لم تسجل اي نزاع عشائري أو إطلاق العيارات النارية.

وأشارت الى أن الزبيدي أصدر عددا من التوجيهات إلى آمري القواطع بضرورة بسط الأمن والنظام في عموم المحافظة.