الكهرباء تبرم عقدا لنصب وتشغيل محطتين للطاقة الشمسية بطاقة 525 ميغاواط

المستقلة/- ابرمت وزارة الكهرباء عقدا مع شركة عالمية لنصب وتشغيل محطتين للطاقة الشمسية بطاقة 525 ميغاواط بمحافظتي كربلاء وبابل.

في غضون ذلك باشرت ملاكات المنطقة الجنوبية أعمال صيانة وتأهيل الخطوط والمحطات استعدادا لموسم الشتاء.

وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “الوزارة أبرمت عقداً لنصب وتشغيل محطتين للطاقة الشمسية مع شركة (سكاتك) وهو تحالف (نرويجي – مصري) بطاقة 525 ميغاواط بمحافظتي كربلاء المقدسة وبابل”.

واضاف ان “العقد يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المتضمنة نصب محطات للطاقة الشمسية عن طريق الاستثمار مع شركات رصينة لسد النقص الحاصل بانتاج الطاقة في العراق”.

وبين العبادي أن “العقد تضمن تنفيذ المحطتين خلال مدة 24 شهراً وبمدة استثمارية تبلغ 25 عاماً، بينما ستقوم الوزارة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركة المستثمرة ضمن الاسعار العالمية الموحدة للطاقة”.

ونوه بان “العقد مع الشركة المذكورة وهي رائدة بمجال الطاقة، يعد توجهاً جديدا للوزارة بقطاع توليد الكهرباء، كون العراق ينعم بمدد طويلة من الإضاءة الشمسية على مدار العام، لذ فان استثمارها يسهم بزيادة انتاج المنظومة الوطنية وبالتالي زيادة ساعات التجهيز للمواطنين”.

وكانت وزارة الكهرباء قد ابرمت في وقت سابق عقوداً لبناء محطات شمسية مع شركات

(Power China ،ورعت وزارة النفط مطلع الشهر الحالي توقيع عقد مع شركة (مصدر) الإماراتية لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية لإنتاج 2000 ميغاواط من الكهرباء. 

وينفذ العراق خطة لاحلال الطاقة النظيفة بدلا من المنتجة بالوقود الاحفوري (النفط والغاز)، بنسبة 20 – 25 % من الطاقة المنتجة.

من جهة اخرى، ذكر الناطق باسم الوزارة، أن “ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة بالمنطقة الجنوبية، باشرت أعمال الصيانة السنوية لجميع خطوط ومحطات نقل الطاقة استعدادا لموسم الشتاء المقبل”.

واوضح أن “الاعمال تضمنت تأهيل وادامة خطي رميلة الجديدة (CPS6)، و(CPS7) 132 (كي.في)، مع خطوط (خور الزبير-1B رقم 1 و 2)، و(خور الزبير – 1A رقم 1 و 2 ) 132 (كي.في).

وتابع ان “الاعمال تتضمن ايضا تأهيل وادامة خط (خور الزبير – بترو )132 كي .في رقم (1و 2) في محطة البترو الثانوية و(خور الزبير – البكر) 132 كي.في رقم (1)، وخط (CPS6 – CPS8) 132 كي . في”.

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