القبض على 27 اجنبيآ مخالفآ لقانون الإقامة في البصرة

القبض على 27 اجنبيآ مخالفآ لقانون الإقامة في البصرة

المستقلة /- القت القوات الامنية القبض على 27 اجنبيآ مخالفآ لقانون الإقامة في البصرة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية : ان ملاكات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة البصرة القت القبض على ( ٢٧ ) شخصا أجنبيا لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧.

واشارت الى أن الجهود مستمرة في ملاحقة الأجانب المخالفين، مطالبة المواطنين بعدم إيواء الأشخاص الأجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام.