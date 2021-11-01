لقاء موسع بين الخارجية العراقية ورئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي وسفراء فرنسا وهولندا

المستقلة/-التقى رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية عباس كاظم عبيد في مقر الوزارة ، رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي وسفراء فرنسا وهولندا والقائم بأعمال السفارة الأسبانية والمستشار السياسي للسفارة الألمانية المعتمدين في بغداد.

وذكر بيان للوزارة انه :” جرى خلال اللقاء استعراض المواضيع والقرارات الدولية ذات الاهتمام المشترك والمطروحة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية ، السادسة والسبعين ، وتبادل الآراء حولها “.

واكد رئيس الدائرة موقف العراق المبدئي ودعمه المستمر لجميع القرارات والمبادرات الدولية الانسانية وكذلك التي تهدف الى تسخير الطاقة النووية للاغراض السلمية والقرارات التي تحظر اسلحة الدمار الشامل من قبل اي طرف وفي اي وقت، مؤكداً حرص العراق على احترام جميع الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة والتي انضم اليها وفقاً لما اقره الدستور.