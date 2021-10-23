لقاء مرتقب بين الملك عبدالله وميركل

المستقلة /- تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الملك عبدالله الثاني، يوم الأربعاء المقبل في برلين؛ لبحث عدد من القضايا الإقليمية.

وأوضحت نائبة المتحدث باسم الحكومة الاتحادية الألمانية أولريك ديمر – في مؤتمر صحفي الجمعة – أن المباحثات بين الزعيمين ستتناول عملية السلام في الشرق الأوسط؛ فضلا عن العلاقات بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

يبدأ الملك عبدالله الثاني، يوم الاثنين المقبل، جولة أوروبية تشمل النمسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة.

وتهدف الجولة الملكية إلى تعزيز آليات التعاون مع هذه الدول، وتناول آخر المستجدات إقليميا ودوليا.

كما سيشارك الملك في مؤتمر قمة المناخ (COP26) الذي سيُعقد في غلاسكو، في اسكتلندا.

 

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