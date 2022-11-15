لقاء قيادي بين حركتي حماس والجبهة الديمقراطية في بيروت

المستقلة/- التقى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس ونائب رئيس الحركة في الخارج موسى أبو مرزوق، مع نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان.

‏وبحث الجانبان آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والأوضاع الدولية والإقليمية وتداعياتها على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

و وجه الجانبان التحية لأبطال المقاومة والانتفاضة في الضفة الغربية المحتلة وإلى المرابطين والمرابطات في القدس والمسجد الاقصى المبارك، واعتبرا ان خيار المقاومة والانتفاضة هو الطريق الطبيعي لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية.

‏و اكدا التمسك بإعلان الجزائر للم الشمل الفلسطيني، وتعزيز الوحدة الوطنية، مشددين على ضرورة البدء بتنفيذ هذا الاتفاق من أجل توحيد الصف الفلسطيني و ترتيب البيت الداخلي و إنهاء الانقسام للتصدي للعدوان ‏الصهيوني المتواصل على ارضنا وشعبنا ومقدساتها.

‏كما اعتبر الجانبان أن الوحدة الوطنية المبنية على برنامج سياسي موحد، كفيلة بحماية المشروع الوطني ومواصلة النضال من أجل تحقيق اهداف شعبنا الفلسطيني في التحرير والعودة والاستقلال، مؤكدين ضرورة رفع مستوى التنسيق بين فصائل المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج للدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة المخاطر والتحديات الناجمة عن فوز اليمين الصهيوني المتطرف بزعامة “مجرم الحرب” نتنياهو والتي تهدد الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه.

‏كما أكد الجانبان رفض مشاريع التطبيع مع الكيان الغاصب ورفض مشاريع التوطين والتهجير والتمسك بحق العودة باعتباره حقا مقدسا للشعب الفلسطيني لا يسقط بالتقدم ولا تملك أي جهة في العالم شطبه أو الغائه.

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