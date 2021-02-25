لقاء قديم يضع فنانة مصرية في موقف محرج – فيديو

المستقلة /- أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول مقطع فيديو للفنانة المصرية سميرة عبدالعزيز خلال فاعليات مهرجان الإسكندرية قبل 3 سنوات ما أدى لحالة من الغضب والسخرية.

وكان صحفي مصري أراد إجراء لقاء مع سميرة عبدالعزيز، واستهلّ حديثه معها، بسؤاله: “نتعرف بحضرتك”، الأمر الذي أغضبها وتركته وانصرفت قائلة: “ربنا يهديك يا بني”. وأثار هذا المقطع حالة من الاستياء، خصوصاً بين صفوف الصحافيين المصريين، الذين اعتبروا ما حدث إهانة لفنانة قديرة.

وعلقت الفنانة قائلة، بأنها لا تتذكر تاريخ الفيديو، وقالت إنه بالتأكيد حدث منذ 3 سنوات، لأنها منذ وفاة زوجها محفوظ عبدالرحمن لم تذهب إلى مهرجان الإسكندرية.