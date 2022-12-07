لفك الاختناقات المرورية.. لجنة تشرع بدراسة خطة لإنشاء مجسرات في بغداد

المستقلة/- ذكرت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الاربعاء، أنها شرعت بدراسة خطة سريعة لإنشاء عدد من المجسرات في العاصمة بغداد فوق التقاطعات لفك الاختناقات المرورية بمدة إنجاز تصل إلى 7 أشهر، مطالبة بتنفيذ مقترح حصر صلاحيات “أمانة بغداد” بالتنظيف وترتيب الحدائق، وتحويل الإعمار في العاصمة إلى “مجلس إعمار المحافظات”.

وقال عضو لجنة الخدمات والإعمار، النائب حيدر شيخان الجبوري، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “أمانة العاصمة في بغداد فيها العديد من المشكلات وأهمها تعسر تقديم الخدمات والإعمار ومشكلات الطرق والاختناقات المرورية، وهناك خطة سريعة لإنشاء مجموعة من المجسرات تكون على تقاطعات مهمة في بغداد، وتتضمن كذلك الاهتمام بمداخل بغداد”.

وأوضح الجبوري، أن “اجتماعاً ضم الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والإعمار والبلديات ولجانا نيابية وجهات متخصصة أخرى، عرضت خلاله الخطة السريعة لغرض النهوض بالواقع الخدمي بالعاصمة بغداد”، مؤكداً أن “الاجتماع ساند الخطة لفك الاختناقات المرورية من خلال بناء مداخل لبغداد، فضلاً عن إنشاء شوارع حولية عن طريق جهة الاختصاص دائرة الطرق والجسور”.

ولفت إلى أن “الخطة تتضمن إنشاء مجموعة مجسرات بشكل سريع وبمدة زمنية تتراوح بين 7 و8 أشهر” مبينا أن “التخصيصات موجودة في الموازنة، كما أن الجدوى الاقتصادية متوفرة وتجري دراستها في وزارة الإعمار”.

واقترح النائب الجبوري أن يختص عمل أمانة بغداد بالاهتمام بالحدائق وتنظيف العاصمة وشوارعها وأرصفتها، وأن يخرج ملف الإعمار من يد الأمانة، “لأنها فشلت في تقديم الخدمات”، بحسب تعبيره، لافتاً إلى أن “تطوير الخدمات في العاصمة يجب أن يذهب إلى الجهة المختصة (مجلس إعمار بغداد) كجهة مختصة”، وأضاف أنه “حتى الإيرادات والأملاك التابعة لأمانة بغداد يجب أن تحصر ويكون لها صندوق خاص لغرض إعمار العاصمة بغداد”.

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