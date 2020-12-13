“لفظ بذيء واتهام”.. التسجيلات تفضح نجم برشلونة ومدربه

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المستقلة /… كشفت تقارير صحفية أن حكم لقاء برشلونة الإسباني وضيفه يوفنتوس الإيطالي، تعرض لسباب “بذيء” من مدافع الأول جوردي ألبا، وانتقد من قبل مدرب الفريق الكتالوني رونالد كومان.

وتعرض برشلونة لخسارة صادمة على أرضه بثلاثية نظيفة على يد يوفنتوس، الثلاثاء، في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واحتسب حكم اللقاء توبياس ستيلر ركلتي جزاء لمصلحة الضيوف، سددهما بنجاح نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو ليقود “السيدة العجوز” إلى الفوز على فريق منافسه التقليدي ليونيل ميسي.

وقالت صحيفة “ماركا” إن ألبا سب الحكم الألماني بلفظ بذيء حسبما يوضح تفريغ أصوات الملعب، عندما تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 27.

لكن الصحيفة أوضحت أن الظهير الأيسر اعتذر لستيلر لاحقا، وأن الأخير قبل اعتذاره.

وبينما كان الحكم يهم بمغادرة الملعب بعد انتهاء المباراة، وجّه له كومان اتهاما مبطنا بمحاباة يوفنتوس عندما قال له: “لديك أصدقاء جيدون في إيطاليا”.

ورغم الخسارة، صعد برشلونة برفقة يوفنتوس إلى دور الـ16، لكنه حل في المركز الثاني مما يعرضه لمواجهة قوية في المرحلة المقبلة التي تقام بنظام خروج المهزوم. (النهاية)

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