لفترة ثالثة.. انتخاب شي جينبينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الحاكم

المستقلة/- انتخب، اليوم الأحد، الرئيس الصيني شي جينبينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الحاكم لفترة ثالثة في الجلسة الكاملة الأولى للجنة المركزية الجديدة للحزب.

وقالت وسائل الإعلام إن شي سيرأس أيضا اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب والتي تم انتخابها مؤخرا.

وتم تجديد ولاية شي كأمين عام للحزب لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في آذار/مارس 2023.

كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن شي “عين كذلك رئيسا للجنة العسكرية المركزية”.

وعين شي حلفاء له بين الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة التي تمسك بزمام السلطة الفعلية في الصين، ومن بينهم لي كيانغ رئيس الحزب في شنغهاي، ودينغ شويشيانغ رئيس مكتب شي جينبينغ، ولي شي رئيس حزب مقاطعة غوانغدونغ (جنوب)، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي من قصر الشعب في بكين.

وأعلن شي في كلمة ألقاها أمام الصحافة في قصر الشعب أنه “لا يمكن للصين أن تتطور بدون العالم، والعالم أيضا بحاجة إلى الصين”. وأضاف “بعد أكثر من أربعين عاما من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، حققنا معجزتين: تنمية اقتصادية سريعة واستقرار اجتماعي بعيد الأمد”.

وتعهد بـ”العمل بجدّ لإنجاز مهامنا” شاكرا “بصدق الحزب بكامله للثقة التي أبداها لي”.

لا يضم المكتب السياسي، هيئة القرار في الحزب الشيوعي الصيني، أي امرأة في صفوفه لأول مرة منذ 25 عاما، وفق ما أظهرت تشكيلته الجديدة التي أعلنت الأحد.

وتقاعدت سان شونلان، المرأة الوحيدة التي كانت بين الأعضاء الـ 25 في المكتب السياسي السابق، ولم تعيَّن أي امرأة بين الأعضاء الجدد.

أول المباركين كان الحليف القريب روسيا حيث وجّه الرئيس فلاديمير بوتين “أحرّ التهاني” لنظيره الصيني شي جينبينغ بمناسبة إعادة انتخابه على رأس الحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة تاريخية.

وقال بوتين في بيان صدر عن الكرملين “سأكون سعيدًا بمواصلة حوارنا البنّاء وعملنا المشترك الوثيق الهادف إلى تعزيز علاقات الشراكة الدولية والتعاون الاستراتيجي بين دولتيْنا”، متمنيًا للرئيس الصيني “نجاحات جديدة (…) والصحة والازدهار”.

بدوره، وجّه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون “أحرّ التهاني” إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ على فوزه بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد.

وجاء التقرير الصادر بسرعة غير معتادة من وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ بعد أن انتخبت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي أمينًا عامًا للحزب لخمس سنوات إضافية.

وقال كيم، حسبما ذكرت الوكالة، “سنصنع معا مستقبلًا أروع للعلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والصين، من أجل تلبية متطلبات العصر”.

والصين هي الحليف القديم لكوريا الشمالية والداعم الاقتصادي الأساسي لها، ونشأت علاقتهما في الحرب الكورية عندما أرسل ماو تسي تونغ ملايين “المتطوعين” لمحاربة قوات الأمم المتحدة التي كانت تقودها الولايات المتحدة.