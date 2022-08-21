لعدم تركيز اللاعبين.. مدرب برشلونة يشدد على ضرورة انتهاء فترة الانتقالات

المستقلة /- شدد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، على ضرورة انتهاء فترة الانتقالات الحالية قبل بداية الموسم نظرا لعدم تركيز اللاعبين على المباريات مع بدء الموسم قبل نهاية الفترة في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال الصحفي الكتالوني جيرارد روميرو في فيديو عبر حسابه على تويتر، إن تصرفات بعض اللاعبين تزعج تشافي للغاية قبل نحو عشرة أيام على نهاية فترة الانتقالات الحالية.

وأعلن تشافي أن الأولوية حاليا في الفريق تسجيل المدافع الفرنسي غول كوندي في أسرع وقت ممكن، في ظل عدم وضوح موقف العديد من اللاعبين سواء بالبقاء أو الرحيل.

ولم يعلن تشافي بعد التشكيلة التي ستخوض مباراة ريال سوسيداد، اليوم الأحد، في الليغا، خاصة أنه في الساعات القليلة المقبلة يمكن أن يرحل المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ والهولندي ممفيس ديباي، مما يسمح بتسجيل كوندي رسميا.

ولا يزال أوباميانغ وديباي من لاعبي برشلونة رغم رغبتهما في الرحيل عن الفريق لكن لم يتم حسم موقفهما بعد، كما أن موقف الهولندي فرينكي دي يونغ لا يزال يزعج الجميع خاصة تشافي.

ولم يوافق الدولي الهولندي على أي من العروض التي تلقاها حتى الآن سواء من مانشستر يونايتد أو تشيلسي، وفي الوقت ذاته رفض تخفيض راتبه.

كما أن قائد برشلونة السابق منزعج للغاية من إعلان بعض لاعبيه رغبتهم في الرحيل عن النادي ثم التراجع فجأة وتأكيد حرصهم على البقاء في كامب نو، فضلا عن رفض البعض تخفيض راتبه رغم أزمة تسجيل اللاعبين الحالية التي أجلت تسجيل كوندي.

ويتشابه موقف سيرجينيو ديست مع موقف دي يونغ، إذ إن كلا منهما لا يريد مغادرة النادي أو تخفيض راتبه، وينطبق الأمر ذاته على المهاجم الدنماركي مارتن بيرثوايت الذي يرغب ريال مايوركا في التعاقد معه، لكنه يفضل البقاء في كامب نو دون تخفيض راتبه أيضا رغم أن النادي الكتالوني يضم من ستة إلى سبعة لاعبين بين الأعلى أجرا في العالم حاليا.

ويسافر برشلونة إلى سان سيباستيان لمواجهة ريال سوسيداد، ويدرك تشافي أنه منافس تسبب بالفعل في معاناة فريقه في الزيارة الأخيرة إلى استاد أنونيتا.

وفي هذه المناسبة، لن يكون سيرجيو بوسكيتس موجودًا، حيث تم طرده في الجولة الأولى ضد رايو فايكانو، وهذا موقف لا يقلق المدير الفني للبلوغرانا الذي يمتلك البدائل المناسبة.