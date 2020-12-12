لعبة من الحضارة السومرية تظهر في العراق وسط الكثير من الاثارة – صور وفيديو

المستقلة /- جاءت من عبق الزمن القديم، لعبة تعود لأكثر من أربعة آلاف سنة من الحضارة السومرية متاحة للعب مرة أخرى في العراق في مدينة انطلق منها الحرف الأول للكتابة نحو العالم، لتضاهي الآلعاب الإلكترونية وعلى رأسها “البوبجي”.

افتتح متحف الناصرية الحضاري في مركز محافظة ذي قار التاريخية جنوبي العراق، حديثا، دورات لتعليم لعبة “أور” التي سميت بهذا الاسم اقتباسا من مدينة أور الأثرية، عندما تم اكتشافها على يد فريق أثري من المتحف البريطاني في عشرينيات القرن الماضي.

وتحدث مدير متحف الناصرية الحضاري، عامر عبد الرزاق، في تصريح لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، اليوم السبت، عن توفير لعبة أور للعب في المتحف الذي اتجه من خلال ورشه الخاصة إلى تصنيع هذه اللعبة بأعداد كبيرة لنشر ثقافتها في البلاد والعالم.

ويقول عبد الرزاق إن: “لعبة أور يعود زمنها إلى أكثر من 4000 سنة، اكتشفت على يد فريق من الباحثين الأثريين من المتحف البريطاني في عام 1921، حيث تم اكتشافها في المقبرة الملكية”.

وأضاف: “أن اللعبة تعود إلى عام 2500 ق.م، وهي عبارة عن قطعة من الخشب مستطيلة الشكل فيها انحناءات مقسمة إلى مربعات برسومات مختلفة، والرسم يبين نقلات لأنه فيها نرد وأزرار معينة بلونين مختلفين كونها تلعب بين لاعبين”.