لطفي لبيب يعلن اعتزاله الفن لسبب صادم

المستقلة /- صدم الفنان المصري القدير لطفي لبيب جمهوره خلال الساعات الأخيرة الماضية بعد قراره الأخير والذي تضمن اعتزاله الفن بشكل نهائي.

في التفاصيل ، أعلن الفنان الكوميدي لطفي لبيب اعتزاله العمل الفني نهائيا، بسبب ظروفه الصحية التي أرغمته على ترك المهنة التي فضلها وأبدع فيها طوال السنوات الماضية.

مساء أمس وخلال تكريمه في أكاديمية الفنون المصرية أعلن عن اعتزاله، مؤكدا أن إصابته بجلطة في المخ تركت أثرا على جسده، ولم يعد قادرا على ممارسة المهنة بسبب العارض الصحي الذي كاد ان يودي بحياته.

وأثناء تكريمه قال “الجمهور واحشني جدا وأنا بخير وبصحة كويسة ولكني مقدرش أمثل.. دي إرادة ربنا لإني أصبت بجلطة أثرت على جنبي الشمال.. ومش بقدر أقف على رجلي”.

يذكر أن آخر ظهور للفنان لطفي لبيب كان مع الفنان أشرف عبدالباقي، والذي شارك متابعيه بصورة له مع لبيب، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبرتطبيق الانستجرام وعلق أشرف عبد الباقي قائلا: نورنا إمبارح في التصوير عمنا لطفي لبيب وكان من أحلى الأيام.

الجدير بالذكر أن الفنان المصري القدير لطفي لبيب ، ممثل من مواليد عام 1947 اشتهر بأداء الأدوار الثنائية وأدوار الأب في عديد من الأعمال الفنية. كما أنه ممثل مسرحي وإذاعي وتليفزيوني. حصل على ليسانس في الآداب من كلية الآداب جامعة الإسكندرية ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية.

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