لضمان الشفافية.. محافظ النجف يوجه بالغاء الدعوات المباشرة للمشاريع

المستقلة /-وجه المحافظ لؤي الياسري، هيئة اعمار النجف، بالغاء الدعوات المباشرة للمشاريع واعتماد الاعلان والتنافس في مناقصات علنية بين الشركات وفق الضوابط القانونية والادارية في هيئه الاعمار.

وأكد المحافظ في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، أن “هذا التوجيه الهدف منه هو العمل بشفافية وعدم الاحتكار وتطبيق معايير النزاهة وخلق ساحة من التنافس وتوفيت الفرصة للمتصيدين بالماء العكر وخلق بيئة تنافسية بين الشركات الرصينة وفق المواصفات المطلوبة وتغليب مصلحة المحافظة والموطنين وفق أي مصالح أخرى”.