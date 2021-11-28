لضمان الشفافية.. محافظ النجف يوجه بالغاء الدعوات المباشرة للمشاريع

المستقلة /-وجه المحافظ لؤي الياسري، هيئة اعمار النجف، بالغاء الدعوات المباشرة للمشاريع واعتماد الاعلان والتنافس في مناقصات علنية بين الشركات وفق الضوابط القانونية والادارية في هيئه الاعمار.

وأكد المحافظ في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، أن “هذا التوجيه الهدف منه هو العمل بشفافية وعدم الاحتكار وتطبيق معايير النزاهة وخلق ساحة من التنافس وتوفيت الفرصة للمتصيدين بالماء العكر وخلق بيئة تنافسية بين الشركات الرصينة وفق المواصفات المطلوبة وتغليب مصلحة المحافظة والموطنين وفق أي مصالح أخرى”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الاتصالات : انجاز مشروع بوابات النفاذ الدولية

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع طقسا صحوا بغيوم متفرقة وبدرجات حرارة دون 30 مئوية

اخبار العراق

لضمان الشفافية.. محافظ النجف يوجه بالغاء الدعوات المباشرة للمشاريع

اخبار العراق

ملعب البصرة يحتضن مباراة بين منتخب الشباب ونظيره الفلسطيني

اخبار العراق

النزاهة تحقق في ملف شراء وحدات سكنية في أحد المجمعات بـ كركوك

اخبار العراق

الصحة : اجتماع مهم لمناقشة ظهور المتحور الأفريقي لفيروس كورونا “أوميكرون”

اخر الاخبار

اليوم الاحد .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

اخر الاخبار

اليوم الاحد .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

اخبار العراق

الاسكان : تحقيق نسبة إنجاز 63% في مشروع المجمع السكني في الديوانية

اخبار العراق

التربية تؤكد.. منحنا المديريات مرونة مع الدوام الحضوري للتعامل مع المتحور الجديد

اخر الاخبار

المبعوث الامريكي يحذر ايران من استغلال الوقت في ”محادثات فيينا“

اخبار العراق

الثقافة تقيم دعاوى من اجل استرداد الاثار التي هربت بعد عام 2003

اخبار العراق

الصحة : سنلجأ الى اعتماد الاجراءات السابقة للوقاية من المتحور الجديد اوميكرون

اخبار العراق

تحالف الفتح : الشعب سيقول كلمته باقالة المفوضية ومحاكمتها

اخر الاخبار

ايطاليا تغرم كل من أبل وجوجل مبلغ 10 ملايين يورو

اخر الاخبار

الدوري الانكليزي : مباراة مثيرة تجمع تشيلسى ضد مان يونايتد

اخبار العراق

تقرير : ارتفاع صادرات العراق الى امريكا لتصل الـ 245 الف برميل