لصيام دون تعب اليك هذه النصائح الهامة

المستقلة /- يشعر الصائمون احيانا بالتعب خلال شهر رمضان لعدم قدرتهم الحفاظ على مستويات الطاقة بالجسم طوال فترة الصيام.

ويعتبر تعويض السوائل المفقودة أهم خطوة لمنع الجفاف وفقدان الطاقة خلال فترة الصيام بالإضافة الى الإبتعاد عن الأطعمة التي تسبب الإنتفاخ على وجبة الفطور، حيث تقول خبيرة التغذية راشي شودري: “يجب أن تكون الوجبة الأولى بعد صيام طويل صغيرة وتحتوي على أطعمة تعطي إلكتروليتات سريعة وسوائل وبعض السكر، وأفضل طريقة لتعويض السوائل والإلكتروليتات المفقودة هي أن تفطر بماء جوز الهند أو ماء الليمون المالح بكمية صغيرة من سكر الفاكهة سريع الامتصاص من الخوخ أو التين المجفف أو الفاكهة الطازجة”، وأكدت شودري، إنه من الأفضل أخذ استراحة للصلاة أو القيام بجلسة تمرين سريعة قبل تناول الوجبة الأساسية.

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ويؤكد لوك كوتينيو مدرب أسلوب الحياة: أن الوجبة المثالية للسحور تحتوي على الأطعمة التي تروي العطش مثل الخيار والكوسا واللبن الرائب والبطيخ والموز، بالإضافة إلى الشوفان والقمح الكامل الغنية بالكربوهيدرات المعقدة للحفاظ على الشعور بالشبع والحيوية، وتعتبر البروتينات عنصر مهم على السحور كالبقول والمكسرات.

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