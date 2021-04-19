لحظة مرعبة.. شاهد صاعقة رعدية تضرب سيارة فجأة في السعودية

المستقلة /- انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة ضرب صاعقة رعدية قوية لسيارة في جنوب الليث بالسعودية.

في لحظات مرعبة عاشها سائق برفقة أحد أقربائه في جنوب مدينة الليث بالسعودية، عندما ضربت صاعقة رعدية فجأة السيارة من خلفهم.

كان المواطن السعودي «أحمد الحاتمي» صاحب السيارة يقوم بتصوير الأجواء ليلة أمس في الكد الأحمر جنوب مركز الشواق جنوب الليث، بصحبة أحد أقاربه؛ وفجأة ضربت صاعقة رعدية سيارتهما وهما بجوارها.

تفاجأ مصور الفيديو بالصاعقة الرعدية تضرب السيارة من خلف صاحبه، فقطع التصوير بسرعة من هول المشهد، لكنهما لم يصابا بأي أذى.

أثار مقطع الفيديو الضجة بين رواد مواقع التواصل، خشية أن يكون السائق وقريبه تعرضا الأذى بسبب الصاعقة.

لكن صاحب السيارة أكد فيما بعد بأنهما في خير حال ولم يتعرضا لأي أذى، وأن التصوير انقطع أثناء توثيق الأجواء وذلك بسبب هول الموقف، ولافتًا إلى إلى أن المركبة هي الأخرى لم تتضرر.

كما أوضح أن الهاتف المحمول كان على وضع الطيران أثناء التقاط المشهد، فيما كانت الصاعقة تتمركز فوق السيارة مُحدثة صوتًا قويًّا، وهما يقفان بالقرب منها.