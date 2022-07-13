لحظات مرعبة.. اشتعال النيران في طائرة أثناء هبوطها بولاية جورجيا الأمريكية

المستقلة / وثقت كاميرات المراقبة في احد المطارات بولاية جورجيا الأمريكية اشتعال النيران في إحدى عجلات الطائرة أثناء الهبوط في المطار و عاش ركاب الطائرة لحظات من الرعب الشديد حينما شاهدوا النيران تشتغل خارج الطائرة و هم في الداخل محاصرين .

وفقا لما ورد في صحيفة ” ديلي ستار” فإن طائرة ركاب أمريكية كانت تقوم بالهبوط في احد المطارات بولاية چورچيا الأمريكية فجأة تعرضت إلى أزمة كبيرة حينما اشتعلت إحدى العجلات بالطائرة .

ذكرت الصحيفة أن الركاب على متن الطائرة شعروا بالذعر و الخوف و الرعب حينما شاهدوا النيران تخرج من عجلات الطائرة وقت الهبوط و لم يتمكن طاقم الطائرة من السيطرة على الموقف بسبب انبعاث الدخان الكثيف و إصابة الجميع بالهلع و الذعر .

ذكرت التقارير أن قوات الإطفاء في المطار توجهوا على الفور للطائرة للسيطرة على الحريق الذي نشب بها، و تمكنوا بالفعل من إخماد الحريق و لم يصب اي شخص بأذى و خرج الركاب بسلام من الطائرة

جدير بالذكر أن عدد ركاب الطائرة لم يكن كبيرا ،و أشارت

ت التقارير أيضا إلى أن الطائرة كانت تابعة لشركة سبريت الأمريكية منخفضة التكاليف .