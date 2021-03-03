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لجين الهذلول بالعباءة بأول ظهورٍ لها بعد الإفراج

المستقلة /- ظهرت الناشطة السعودية لجين الهذلول في مقطع فيديو وهي تتوجه لحضور جلسة استئناف في العاصمة الرياض ، نشرته العديد من وسائل الإعلام نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية، بعدما سمحت السلطات السعودية لهم بذلك. وفي التفاصيل التي حملها الفيديو، حملت لوجين بيدها ما يبدو أنه ملفات خاصة بالقضية، وكانت ترتدي عباءة سوداء، وتسير بثقةٍ نحو المكان الذي ستجرى فيه الجلسة.

ويأتي هذا الفيديو بعد نحو ثلاثة أسابيع من إعلان السلطات القضائية في السعودية عن الإفراج عن الهذلول؛ إذ كان ذلك في العاشر من شهر فبراير الماضي. يُذكر أن المحكمة الجزائية المختصة، كانت قد حكمت على الناشطة بالسجن مدة 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين وعشرة أشهر، بعد إدانتها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، حيث قال قاضٍ في المحكمة، إن الناشطة “أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها طواعية دون إجبار أو إكراه، وإنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة”.

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