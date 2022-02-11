لجنتا الصدر و الخزعلي تتفقان على دعم واسناد القضاء والأجهزة الامنية في ميسان

لجنتا الصدر و الخزعلي تتفقان على دعم واسناد القضاء والأجهزة الامنية في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..في ختام لقائهما الذي عقد في محافظة ميسان، أصدر أعضاء اللجنتين التين شكلهما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وامين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، بيانا أكدوا فيه دعم إجراءات القضاء و الأجهزة الأمنية من اجل استتباب الامن في محافظة ميسان.

وادان البيان المشترك “جميع جرائم القتل في المحافظة” ، مؤكدا دعم واساند القضاء والاجهزة الأمنية “من أجل أخذ الدور الأكبر في فرض القانون والحد من الجريمة”.

وقال أعضاء اللجنتين “نقف على مسافة واحدة من الجميع”، منوهين الى “استمرار عمل اللجنة ومتابعة التحقيق وكشف الجناة من أجل أخذ جزاءهم العادل قانونياً”.

ودعا البيان أهالي محافظة ميسان الى “التحلي بالصبر لتفويت الفرصة على من يريد اثارة الفتنة بين ابناء الأب الواحد (محمدالصدر)”.

واعرب عن الامل من وسائل الاعلام “توخي الحذر والدقة في نقل الاخبار من مصادرها الصحيحة وليس من ما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة” حسب تعبير البيان.

وكان زعيم التيار الصدر قد اعلن عن تشكيل لجنة للذهاب الى محافظة ميسان من اجل إيقاف التدهور الأمني وعمليات الاغتيال التي تكررت في المحافظة الآونة الأخيرة داعيا عصائب اهل الحق للتعاون المشترك في ذلك.

من جانبه أجاب الأمين العام لعصائب اهل الحق بتشكيل لجنة للاجتماع مع اللجنة الصدرية والتوصل الى اتفاقات تمنع الاقتتال بين أبناء الطائفة الواحدة مع الدعوة الى الاحتكام للقضاء في جميع جرائم القتل التي شهدتها المحافظة.