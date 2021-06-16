لجنة نيابية تعلن دعمها لوزارة الدفاع وتسليح الجيش بأحدث الأسلحة والتجهيزات

المستقلة/- أبدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية دعمها الكامل لوزارة الدفاع وتسليح قواتنا جيشنا بأحدث الأسلحة والتجهيزات.

وقال عضو اللجنة، النائب ناصر تركي، في حديث لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “الجيش العراقي الدرع الرئيس للوطن، وقيمة البلدان وقوتها من قيمه جيوشها، لذلك قدمت اللجنة دعمها الكامل لوزارة الدفاع في اجتماعها مع الوزير الفريق جمعة عناد”.

وأوضح أن “أهم ما جاء في المداولات المنهج الوزاري الخاص بوزارة الدفاع وخطط الوزارة لتطوير الجيش وقضايا تأمين الحدود والإصلاح الإداري، إضافة إلى موضوع التدخل التركي في الأراضي العراقية والذي أخذ حيزاً كبيراً من الاجتماع”.

ولفت النائب تركي إلى أن “وزير الدفاع شرح بشكل مفصل أهمية التسليح الحديث للجيش، وبين أن هناك الكثير من عقود التجهيز لشركات كبيرة ولا تقتصر على دولة واحدة لخلق التنافس بين الشركات”.